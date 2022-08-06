تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في الزمالك، عن فوز فريقه على الجونة برباعية مقابل هدف ، مساء أمس ضمن مباريات الجولة الـ ٢٩ من مسابقة الدوري، رافضا التعليق على قرارات حكم المبارة أمين عمر.

وقال أمير في تصريحاته عقب المباراة: "الفوز خطوة مهمة نحو الحفاظ على لقب الدوري، والزمالك لم يحسم اللقب بعد ولا تزال المنافسة مستمرة".

وشدد على أن الزمالك سيغلق ملف مباراة الجونة وسيركز في لقاء مصر المقاصة المقبل، ورفض المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء التعليق على قرارات التحكيم في لقاء الليلة.

وأوضح أن الزمالك لا يقف على أي لاعب بعد رحيل بعض نجومه في الآونة الأخيرة وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للمغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق السابق في خطوته الجديدة.

وواصل: "نحن نعطي الاحترام لكل الفرق، وفي النهاية النتيجة توفيق من عند الله، مرتضى منصور كان صاحب فكرة أن الموسم لم ينته من البداية، وأننا لابد أن نُقاتل في كل مباراة، وأن نعطي اللاعبين أمل ودوافع للتتويج بالدوري، إدارة تطمع في البطولات؛ ولذلك يوفرون كل شيء".

وأتم: "أعتذر عن عدم خروج أي لاعبين في الإعلام عقب مباراة اليوم بسبب خوضهم مران مباشرة على أرضية الملعب عقب اللقاء، إن شاء الله نستمر في التركيز خلال كل مباراة من أجل الإبقاء على الدوري في ميت عقبة".