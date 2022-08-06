الإقبال الضعيف يهدد اكتتاب شركة نادى غزل المحلة لكرة القدم للمرة الثانية على التوالى

مصادر: نسبة المشاركة لم تتجاوز 20%.. و«برايم» تسعى لإقناع مستثمرين ومؤسسات محلية وخليجية بالمشاركة

تسود حالة من الارتباك داخل نادى غزل المحلة لكرة القدم، جراء الإقبال الضعيف على المشاركة فى الاكتتاب العام للشركة بالبورصة؛ وذلك على الرغم من زيادة الحد الأقصى للمشاركة إلى 15 مليون سهم للفرد الواحد؛ بهدف تمكين المؤسسات من المشاركة وتغطية الاكتتاب بنجاح فى ظل عزوف المستثمرين الأفراد ومشجعى الكرة على المشاركة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على مد فترة الاكتتاب فى أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 14 أغسطس المقبل، وزيادة الحد الأقصى للاكتتاب من 2 مليون سهم إلى 15 مليون سهم.

وذكر مصدر مطلع لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن نسبة تغطية الاكتتاب حتى نهاية جلسة الخميس الماضى، لم تتجاوز حاجز 20% من إجمالى عدد الأسهم المطروحة، حيث وصلت عدد الطلبات إلى نحو 20 مليون سهم، من إجمالى 98 مليون سهم معروضة للاكتتاب العام.

وقال مصدر مسئول بشركة برايم كابيتال ــ مدير الطرح ــ لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إنه يجرى حاليا التباحث مع عدد من المستثمرين والمؤسسات المحلية والخليجية؛ لإقناعهم بالمشاركة فى الاكتتاب، مرجحا أن تتم التغطية قبل المستثمرين ذوى الملاءة والمؤسسات خلال الأسبوع الجارى.

وأشار المصدر إلى أن اضطراب الأسواق سواء عالميا أو محليا، وتراجع البورصة المصرية أخيرا لمستويات متدينة، تزامنا مع عدم معرفة العامة بالطرح؛ لاسيما وأنه أول طرح لنادى رياضى فى الشرق الأوسط بسوق المال؛ وراء عدم إقبال المستثمرين الأفراد ومشجعين كرة القدم على المشاركة بالشكل الأمثل.

ولفت المصدر إلى أنه حال عدم تغطية الاكتتاب، سيتم تأجيله لموعد آخر، للمرة الثانية.

ويبلغ حجم رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم 200 مليون جنيه، حيث تم طرح حصة بقيمة 37 مليون جنيه للاكتتاب الخاص، وأخرى بقيمة 98 مليون جنيه سيتم طرحها للاكتتاب العام، على أن تحتفظ شركة غزل المحلة بحصة عينية تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه أسهم ممتازة مقابل حق الانتفاع للأستاذ ومرافق التدريب.

واكتتبت شركة مصر القابضة للتأمين بـ15 مليون جنيه، وشركة الأهلى للاستثمارات بـ5 ملايين جنيه فى الطرح الخاص للشركة، فضلا عن المستثمر السعودى فهد بن حمد إبراهيم الحرقان بمليون جنيه، ورجل الأعمال السعودى الشهير، محمد بن ضحيان عبدالعزيز الضحيان بـ872.300 ألف جنيه، وشركتا القابضة للقطن والغزل والنسيح، والنصر للغزل والنسيخ والصباغة بـ625 ألف جنيه لكل منهما.

وتأسس نادى غزل المحلة عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة طلعت حرب، وظهر نشاط كرة القدم فيه من خلال الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة، وشاركوا مع بعض العمال المصريين، حتى إنشاء أستاد غزل المحلة عام 1947.