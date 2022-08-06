وسط حشد جماهيرى ضخم وبعد توقف استمر عامين، افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات مهرجان المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية.

وتنظم المهرجان، دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والمحافظة بحضور الدكتور عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة وعدد من ممثلي القنصليات بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأقيمت الأمسية الأولى، وأحياها الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته .

وقالت الوزيرة عبد الدايم إن الثقافة المصرية أعدت برنامجا مميزا لأننشطة متعددة ومتنوعة تقام فى مختلف أرجاء مصر خلال صيف 2022 تهدف إلى إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان ، مشيرة الى تكثيف الفعاليات فى المناطق الساحلية خلال هذه الفترة نظرا لطبيعتها الجاذبة للجمهور من مختلف المحافظات وذلك سعيا لنشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية وتوصيل المنتج الثقافى للدولة إلى جميع أبناء الوطن.

وأضافت أن مهرجان المسرح الرومانى من التظاهرات الفنية التى نجحت على مدار ما يقرب من ربع قرن من الزمان فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة ، معربة عن سعادتها بعودة الحياة الإبداعية إليه تتويجا للتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا، إن حفل الافتتاح نجح فى جذب أعداد ضخمة من ابناء الإسكندرية وزوارها ليجسد قدرة الجمهور على انتقاء المواد الفنية الراقية.

وأوضح أن برنامج مهرجان المسرح الرومانى تم اختياره بعناية ليضم أشكالا إبداعية متنوعة تخاطب كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب والنشء الجديد .

وكان الافتتاح الذى قدمه الإعلامى حسين حسنى، قد شهد تالق الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته فى مجموعة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها كان منها الحلم ، بيبان الحياة ، المليونيرات ، بحلم على قدي ، قد الوعد ، مافيا ، شط اسكندرية ، وعدي ، أنا مش بعيد ، بحبك ، ثلاث سلامات نورتى قلبى ، السهرة تحلى ، النور مكانه في القلوب ، وردي ، الحلوة داير شباكها وابن مصر التى اختتم بها الحفل وتفاعل معها الجمهور مرددا كلماتها .

ومهرجان المسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 ايام متصلة حتى 10 أغسطس، ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم ، ليلة أم كلثوم وبليغ حمدى لنجوم الاوبرا للموسيقى العربية وليد حيدر ، محمد حسن ، ياسر سعيد ، كنزي ، إيناس عز الدين ، رحاب عمر بقيادة المايسترو أحمد عامر ، محمد محسن وفرقته ، دينا الوديدي وفرقتها ، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تالة - محمد وفريق مسار إجباري .