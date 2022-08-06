الإمارات و4 دول تطلب عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد يومين من اندلاع أعمال عنف في قطاع غزة، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة و4 دول، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الاثنين المقبل، لبحث تطورات الأحداث، وذلك بحسب ما نشره موقع «العين» الإخباري.

وقالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه نظرًا للتطورات الجارية في غزة، فإن دولة الإمارات طلبت مع كل من فرنسا، إيرلندا، النرويج والصين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري».

وفي تصاعد لأحداث قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 شخصًا بينهم 6 أطفال جراء الغارات، التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني على التوالي على القطاع مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية.

وكشف رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين القادم، بطلب من دولة فلسطين، لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.