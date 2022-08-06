أمناء الغربية: تحقيق ٤ مراكز من الأوائل إنجاز وراءه جهد كبير

قال محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالغربية، إن تحقيق المحافظة ٤ مراكز من بين العشرة الأوائل مؤشر قوى على ما تم بذله من جهد ومتابعة وعمل مستمر من قبل المسؤولين عن التعليم والإدارات التعليمية طوال العام.

وأضاف الهمشري أن العمل بروح الفريق الواحد، وسياسة الثواب والعقاب، والحكمة في معالجة الأمور، كل ذلك كان له أكبر الأثر في تحقيق النجاحات المتوالية في شتى المجالات سواء الأنشطة أو المسابقات الثقافية والفكرية أو التعليمية، موضحا أن التعاون بين مجالس الأمناء على اختلاف مستوياتها ومع مسئولي التعليم أتى بثماره على مختلف الأصعدة.

وقدم رئيس المجلس التهنئة للطلاب المتفوقين وللقيادات التعليمية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق التفوق ووضع المحافظة على خريطة التفوق والتميز.