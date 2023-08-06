الريال يؤمن نفسه من غدر مبابي بمفاوضة نجم يوفنتوس

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بدأ ريال مدريد يستعد لسيناريو فشل ضم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بحسب تقرير صحفي إسباني.

ويستهدف ريال مدريد ضم رأس حربة جديد هذا الصيف، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما لصفوف اتحاد جدة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال مدريد وضع الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، كخيار محتمل حال فشل ضم مبابي هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يدرك صعوبة حسم صفقة مبابي هذا الصيف، ولهذا السبب وضع فلاهوفيتش كأولوية لتعزيز هجوم الفريق.

ومع ذلك، فإن ريال مدريد سيواجه صعوبة كبرى في ضم فلاهوفيتش، خاصة أن يوفنتوس لا ينوي تركه يرحل بأقل من 80-100 مليون يورو.

ورغم أن التعاقد مع فلاهوفيتش سيكون مكلفا لريال مدريد، إلا أن الميرنجي مصمم على ضم رأس حربة كبير، ويعتبر فلاهوفيتش الأنسب لذلك.