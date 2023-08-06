ذكرت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للمستثمر الملياردير الأمريكي وارن بافيت أن صافي أرباحها في الربع الثاني المنسوب إلى المساهمين بلغ 91ر35 مليار دولار أو 24 ألفا و775 دولارا للسهم من الفئة أ، مقارنة بخسارة قدرها 62ر43 مليار دولار أو 29 ألفا و663 دولارا لكل سهم من الفئة الأولى / أ / في نفس الربع من العام الماضي.

وشملت مكاسب وخسائر الاستثمار والمشتقات مكاسب قدرها 87ر25 مليار دولار مقارنة بخسارة قدرها 04ر53 مليار دولار في العام السابق.

ونمت الأرباح التشغيلية للربع الثاني إلى 04ر10 مليار دولار من 42ر9 مليار دولار في العام السابق.

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع 50ر92 مليار دولار ارتفاعا من 20ر76 مليار دولار في العام السابق.