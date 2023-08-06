الفلبين تتهم خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه على سفينة إمدادات في بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الفلبيني، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اعترضت سفينة إمدادات في بحر الصين الجنوبي وأطلقت خراطيم المياه عليها، في أحدث حلقات سلسلة من المواجهات في المياه المتنازع عليها.



وأضاف الجيش، في بيان اليوم الأحد، "القوات المسلحة الفلبينية تدين بشدة وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات المفرطة والعدائية لخفر السواحل الصيني ضد السفن الفلبينية بالقرب من أيونجين شول"، في إشارة إلى الجزيرة المرجانية المعروفة أيضا باسم "سكند توماس شول"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال الجيش إن الحادث وقع أمس السبت حيث كانت سفن فلبينية في مهمة روتينية لتناوب القوات وإعادة الإمداد، مضيفا أن سفينة الإمدادات الثانية لم تتمكن من تفريغ حمولتها بسبب تصرفات خفر السواحل الصيني.



ومن جهتها، قالت الصين إن سفينتي إمدادات وسفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني تخطت المياه بالقرب من جزر نانشا دون الحصول على إذن.



وذكر بيان أن خفر السواحل الصيني اعترض السفن الفلبينية ودعا مانيلا إلى وقف أنشطتها في المنطقة على الفور.



ودخل البلدان في نزاع إقليمي في المياه الغنية بالموارد، حيث كثفت حكومة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الاحتجاجات على تصرفات بكين منذ توليه السلطة العام الماضي.



وتؤكد الصين أن وجودها في المنطقة شرعي، حتى بعد أن أبطلت محكمة دولية مطالباتها البحرية التوسعية في عام 2016.