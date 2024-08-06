الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ يوم أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء 16 مواطناً، على الأقل من الضّفة، بينهم جريح، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وبيت لحم، وطوباس، ورام الله، وجنين، ونابلس، وأريحا، وقلقيلية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، وتدمير البنى التحتية.

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 9970، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائناً.