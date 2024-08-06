ضبط 53 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 53 متهماً، شملت "بندقيتين آليتين، 3 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 46 فرداً محلياً، و87 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، و189 سلاحاً أبيض".

كما نجحت الحملات في تنفيذ 58,463 حكماً قضائياً متنوعاً.

وفي مجال مكافحة المخدرات، ضبطت الأجهزة الأمنية 252 قضية، بإجمالي مضبوطات قدرها 227 كيلوغراماً من المخدرات، و100 أمبول مخدر، و286,714 قرصاً مخدراً.

كما تم ضبط 21 متهماً هارباً، و15 متهماً بالبلطجة، و183 دراجة نارية مخالفة، و21,724 مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات أيضاً في فحص 49 سائقاً على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.



