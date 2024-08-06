أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن العاصفة الاستوائية ديبي تحولت إلى إعصار، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في منطقة بيج بيند على ساحل الخليج في فلوريدا بحلول ظهر يوم الاثنين، محذرًا من حدوث موجات مد بحرية تهدد الحياة.

وأضاف المركز، أن الإعصار يقع على بعد حوالي 160 كيلومترًا غرب وشمال غرب تامبا بولاية فلوريدا، محملاً برياح مستمرة بسرعة تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

وتوقع المركز، ظروفًا تهدد الحياة، بما في ذلك ارتفاع موجات المد إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق. ومع تحرك العاصفة ببطء نحو الشمال خلال الأسبوع، قد تتسبب في "أمطار تاريخية محتملة" تتراوح بين 25 و50 سم وفيضانات كارثية في جورجيا وكارولينا الجنوبية.

وقال جيمي روم نائب مدير مركز الأعاصير: "هذه هي قصة هذه العاصفة، ستؤدي حركتها البطيئة إلى هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار - ربما تزيد على 50 سم. نحن نتحدث عن فيضانات كارثية".

واستعدادًا لإعصار ديبي، استدعى حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، 3000 جندي من الحرس الوطني ووضع معظم مدن ومقاطعات الولاية تحت أوامر الطوارئ، في حين صدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في أجزاء من مقاطعات ساحل الخليج في سيتروس وديكسي وفرانكلين وليفي وواكيولا.

• وفيما يلي أهم المعلومات عن الإعصار وفقًأ لما نشرته صحف أمريكية:

- التكوين والتصاعد

العاصفة الاستوائية ديبي كانت تشتد بسرعة يوم الأحد وتوقع أن تتحول إلى إعصار أثناء تحركها عبر خليج المكسيك نحو ساحل فلوريدا.

- الموقع والتحرك

كانت ديبي تقع حوالي 250 كيلومترًا جنوب غرب تامبا بولاية فلوريدا، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة، برياح مستمرة بسرعة 85 كيلومترًا في الساعة.

- التوقعات

توقع المركز الوطني للأعاصير أن تصبح ديبي إعصارًا قبل وصولها إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بفلوريدا.

- التحذيرات

صدرت تحذيرات من الأعاصير والعواصف الاستوائية لأجزاء من الساحل الشمالي لفلوريدا.

- التأثير المتوقع

من المتوقع أن تجلب ديبي أمطارًا غزيرة وفيضانات ساحلية لمعظم ساحل خليج فلوريدا ليلة الأحد، ويمكن أن تصل إلى اليابسة كإعصار يوم الاثنين وتتحرك عبر شمال فلوريدا إلى المحيط الأطلسي.

- الاستعدادات

أعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، حالة الطوارئ لـ61 من أصل 67 مقاطعة في الولاية، واستدعى 3000 من أفراد الحرس الوطني. وأصدر حاكم جورجيا بريان كيمب إعلانًا طارئًا خاصًا.

- التحذيرات من الفيضانات

توقع تساقط 150 إلى 300 ملم من الأمطار، مع احتمالية وصولها إلى 450 ملم في بعض المناطق، مما قد يسبب فيضانات مفاجئة وفيضانات حضرية كبيرة.

- الإخلاءات

صدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في مناطق ساحلية في مقاطعات سيتروس وليفي، مع دعوات إخلاء طوعية في مقاطعات أخرى مثل هيرناندو وماناتي وباسكو وتايلور.

- التأهب المحلي

وزعت مدينة تامبا أكثر من 30,000 كيس رمل للتحصين ضد الفيضانات، وتم تنظيف المصارف وتفقد المولدات لضمان جاهزيتها.