مسئول ألماني يطالب بلاده بالعمل من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

طالب رئيس حكومة ولاية براندنبورج الألمانية، ديتمار فويدكه، الحكومة الاتحادية في بلده، ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال فويدكه في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "يجب على الحكومة الاتحادية أن توضح أنها تفعل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الحرب الرهيبة في أسرع وقت ممكن وإيجاد حل دبلوماسي"، مضيفا أنه يتعين على ألمانيا أن تضطلع هنا مجددا بدور أقوى - "أيضا فيما يتعلق بدور الوسيط لمثل هذا الحل السلمي".

وشدد فويدكه، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أن ألمانيا تساهم في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، وقال: "الهدف من كل هذه الجهود يجب أن يكون إنهاء الحرب بسرعة"، داعيا إلى تبني ما أسماه بـ"الثالوث الاستراتيجي"، والذي يتألف من دعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، ومنع انتشار الحرب، واستخدام السبل الدبلوماسية لحل الصراع.

كما دعا النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيجنر، إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، وقال لـ"تاجس شبيجل": "بوجه عام، هناك القليل جدا مما يحدث على المستوى الدبلوماسي. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. الدبلوماسيون موجودون لممارسة الدبلوماسية. عليهم أن يفعلوا ذلك مجددا مع روسيا".

وذكر شتيجنر أن غالبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي والسكان يؤيدون هذا الرأي، مضيفا أن هناك أيضا بعدا استراتيجيا ينبغي وضعه في الاعتبار وقال: "لا يجب الدفع بالناخبين نحو حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب تحالف سارا فاجنكنشت بإجاباتهما الخاطئة، لأنهم يريدون المزيد من الجهود الدبلوماسية من أجل السلام، بينما تتحدث بعض الأحزاب عن الأسلحة فقط".