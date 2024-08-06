جوزيب بوريل: الشرق الأوسط على أعتاب حرب مجهولة الأبعاد

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن سبيل المضي قدماً إلى الأمام في الشرق الأوسط متفق عليه إلى حد كبير، وهو وقف إطلاق النار في غزة فوراً.

وشدد بوريل، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، على وجوب محاسبة كل من يقف في طريق خفض التصعيد بالشرق الأوسط، محذّراً من أن المنطقة على أعتاب "حرب مجهولة الأبعاد"، بحسب قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأضاف بوريل أن "التوترات تواصل تصاعدها في الشرق الأوسط.. ويتعين على الجميع منع وقوع كارثة أخرى".

ورفعت إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" اللبناني وحركة حماس على اغتيال هنية في طهران الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسئولية تل أبيب عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارته طهران.

ومرارا، هدد مسئولون إسرائيليون بشن حرب واسعة على لبنان، في حال توجيه "حزب الله" ضربة قوية إلى إسرائيل، ردا على اغتيالها قيادات في الحزب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله و فصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، خلفّ مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.