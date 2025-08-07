مئات الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، أمام مبنى وزارة الدفاع (الكرياه) في تل أبيب؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تؤدي للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المئات من المتظاهرين وعائلات الأسرى الإسرائيليين خرجوا للتظاهر أمام مبنى وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب، فيما قام حراس المبنى بإبعادهم.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأعلنت حماس مرارا، استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.