محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحور العصار ويقود حملة لرفع الإشغالات

استكمل الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولته الميدانية بحي شرق شبرا الخيمة، حيث استهلها بتفقد الأعمال التي تم تنفيذها بمحور العصار، والتي شملت تشغيل إشارة المرور بالمحور وفتح ممر آمن لعبور المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور المرورية وتحقيق السيولة والانضباط.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى آراء المواطنين بشأن الفتحات المرورية الجديدة بالمحور ومدى إسهامها في تيسير الحركة وتقليل زمن الانتظار، موجهًا بدراسة جميع الملاحظات والمقترحات، والعمل على تنفيذ ما يسهم في تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية والسلامة على الطريق.

كما وجه المحافظ بسرعة إنشاء إشارة ضوئية لعبور المشاة بالمحور، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمان للمواطنين أثناء عبور الطريق، ويعزز انضباط الحركة المرورية، ويحد من الحوادث.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين ضرورة الالتزام بقواعد المرور، واستخدام إشارات وممرات عبور المشاة عقب الانتهاء من تنفيذها، وعدم عبور الطريق من الأماكن غير المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكدًا أن الالتزام المروري يمثل مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة المرورية.

وعقب ذلك، قاد المحافظ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع ترعة الشابوري ومحور العصار، حيث وجه بإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وشملت الحملة رفع إشغالات الكافيتريات، وإزالة التعديات الناتجة عن افتراش الأرصفة والطريق العام، ورفع التند والشماسي والطاولات والكراسي المخالفة، وإزالة إشغالات المحال التجارية ومحال السوبر ماركت والباعة الجائلين، مع مصادرة الإشغالات المخالفة.

كما وجه المحافظ بتحرير المحاضر القانونية الفورية للمخالفين، وعدم الاكتفاء برفع الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرار المخالفات.

وأكد محافظ القليوبية أن الحملات الميدانية مستمرة في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لخطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، والقضاء على جميع صور الإشغالات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري.

وشدد على أن حق المواطن في السير داخل شوارع آمنة ومنظمة لن يكون محل تهاون أو استثناء.

وأضاف المحافظ أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي للوقوف على احتياجات المواطنين والاستجابة السريعة لها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتوازي على تطوير المحاور المرورية ورفع كفاءتها، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

واستمرت الجولة الميدانية والحملة المكبرة حتى منتصف الليل، حيث حرص المحافظ على متابعة أعمال رفع الإشغالات وإعادة الانضباط ميدانيًا، حتى الانتهاء من تنفيذ المستهدف، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفي أوقات مختلفة، لضمان القضاء على جميع مظاهر الإشغالات والتعديات، والحفاظ على حق المواطنين في شوارع آمنة ومنظمة.

جاءت الجولة والحملة بحضور العميد محمود فيصل، مدير شرطة مرافق القليوبية، والدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة والقائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، وياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.