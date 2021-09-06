الشارقة تحتضن مباراة الصين وفيتنام في تصفيات المونديال

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مباراة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 /الطريق إلى قطر/ التي تجمع بين الصين وفيتنام ضمن المجموعة الثانية يوم السابع من أكتوبر، ستقام في مدينة الشارقة في الإمارات.

وكما هو الحال بالنسبة لمباريات شهر سبتمبر، تقرر إقامة المباراة على أرض محايدة نتيجة للتحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على الاتحاد الصيني لكرة القدم في إقامة مباريات على أرضه.

وفي المقابل، تقام مباراة سوريا مع لبنان يوم 12 أكتوبر على أرض محايدة، وذلك على ملعب استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

ولم يتم تحديد ملاعب المباريات الأخرى في التصفيات الآسيوية /الطريق إلى قطر/، حيث سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.