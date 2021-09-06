الفيضانات تجبر المدرسين على إنشاء فصول للطلاب على القوارب فى ولاية بيهار الهندية

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أدت الفيضانات التي اجتاحت منطقة "كاتيهار" بولاية بيهار الهندية إلى اضطرار المدرسين إلى إنشاء فصول دراسية للطلاب على القوارب لتمكينهم من استكمال مناهجهم الدراسية.

وأوضح بعض المدرسين أن مياه الفيضانات غمرت المدارس في المنطقة، وأنهم اضطروا إلى البدء في إنشاء فصول دراسية على قوارب وسط المياه.

وقال المدرسون: "اتخذنا هذه المبادرة لأنه لم يكن أمامنا خيار آخر، حيث إن مياه الفيضانات عادة ما تستمر في المنطقة لمدة ستة شهور".

وأضافوا: "سنواصل إلقاء الدروس على القوارب طالما ظلت مياه الفيضانات لأنه لا يمكننا حذف المقررات الدراسية".

ولفت المدرسون إلى أن استمرار الفيضانات وتفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أثرا بدرجة كبيرة على تعليم التلاميذ في ولاية بيهار.

يذكر أن منسوب المياه في نهر الجانج كان قد تجاوز علامة الخطر في الولاية في أوائل شهر سبتمبر الحالي، وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع منسوب المياه في روافد النهر هناك.

ومن ناحية أخرى اضطرت هيئة السكك الحديدية إلى وقف رحلات القطارات بين منطقتي داربانجا وساماستيبر بسبب الفيضانات.

وتجدر الإشارة إلى أن نيتش كومار رئيس ولاية بيهار قام في وقت سابق بتفقد المناطق المنكوبة بالفيضانات وذكر أن حكومة الولاية ستواصل مراقبة الموقف عن كثب.