 الملكة إليزابيث الثانية تعين ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا - بوابة الشروق
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الملكة إليزابيث الثانية تعين ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 2:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 2:15 م

قررت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية اليوم الثلاثاء، تعيين الرئيسة الجديدة لحزب المحافظين ليز تراس رئيسة لوزراء البلاد خلفا لبوريس جونسون.

وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية، أن تراس التقت الملكة في مقرها بإسكتلندا بقصر بالمورال، وذلك عقب قبول الملكة استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في لقاء جمع بينهما بالقصر أيضا.

كان حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا قد أعلن أمس الاثنين، انتخاب وزيرة الخارجية ليز تراس، كزعيمة جديدة للحزب، بعد أن حصلت على 81 ألفا و326 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 60 ألفا و399 صوتا لوزير المالية السابق ريشي سوناك، لتصبح بذلك رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارجريت تاتشر وتيريزا ماي.


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