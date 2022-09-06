طوكيو تحتج على إلغاء روسيا اتفاق يتيح لليابانيين زيارة جزر متنازع عليها بدون تأشيرة دخول

ألغت روسيا اتفاقا مع اليابان يتيح للسكان اليابانيين زيارة جزر متنازع عليها قبالة هوكايدو بدون تأشيرة دخول، مما أثار احتجاج طوكيو اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت وثيقة أمس الاثنين موقعه من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بشأن الانسحاب الأحادي من الاتفاق، وهو قرار أرجعه نائب روسي إلى مشاركة اليابان في العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

ووفقا للاتفاق، تقرر إلغاء تأشيرات الدخول للسكان اليابانيين بالجزر التي تسيطر عليها روسيا، وتزعم اليابان ملكياتها لها، وتعرف باسم " نورثيرن تيريتوريز" في اليابان و"ساوثرن كوريل" في روسيا.

وأدان وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم، تصرف روسيا، ووصفه بأنه "غير مقبول تماما".

وقال هاياشي، في مؤتمر صحفي، إن روسيا لم تبلغ اليابان بالقرار بعد، وتقدمت طوكيو باحتجاج لدى موسكو عبر القنوات الدبلوماسية.