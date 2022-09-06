 وزير الخارجية الجزائري: الرئيس الفلسطيني أكد تطلعه إلى المشاركة في القمة العربية والمساهمة في إنجاحها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الجزائري: الرئيس الفلسطيني أكد تطلعه إلى المشاركة في القمة العربية والمساهمة في إنجاحها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 7:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 7:54 ص

صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بأنه فور وصوله إلى القاهرة الليلة، قام بتسليم دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لحضور القمة العربية بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.
وأوضح لعمامرة، في تصريحات صحفية، عقب استقباله من قِبل الرئيس الفلسطيني بالقاهرة، أن أبو مازن أكد تطلعه للمشاركة في القمة، والمساهمة رفقة قادة الدول العربية الأخرى في إنجاح أعمالها عبر تحقيق نتائج نوعية ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية.
وأضاف أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب، وستكون في قلب انشغالات الرؤساء والقادة العرب خلال القمة، التي ستتوج بالنجاح، لأن رغبة الجزائر هي جمع الشمل ودعم التضامن إزاء قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أنه سينقل أفكار وآراء الرئيس الفلسطيني واستعداده للمساهمة بقوة في القمة العربية المقبلة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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