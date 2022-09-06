 أوقاف الإسكندرية تنظم دورة تثقيفية حول مخاطر الطلاق علي الأسرة و المجتمع - بوابة الشروق
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أوقاف الإسكندرية تنظم دورة تثقيفية حول مخاطر الطلاق علي الأسرة و المجتمع


نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 5:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 5:51 ص

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية ، مساء اليوم الإثنين ، دورة تثقيفية تدريبية للواعظات و الأئمة حول التوعية الأسرية والسكانية بالإسكندرية .

وقد ألقي الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ،محاضرة حول مخاطر الطلاق وما له من آثار مدمرة على مستوى الأسرة والمجتمع فهو يهد أركان المجتمع ويهدد استقراره وأمنه وجعله عرضة للفتن والقلاقل، مؤكدا أن الشرع الشريف بالغ في العناية بالأسرة مبالغة شديدة لأنها نواة بناء الأمة القوية .
وأضاف عبد الرازق، أن للأئمة دورا محوريا في مواجهة ظاهرة الطلاق المنتشرة بتوجيه الناس وتعليمهم منهج الإسلامي الحنفي في الزواج وكيف تتحقق المودة والرحمة بين الزوجين لتكون حياتهم هادئة ومستقرة.

كما ألقى فضيلة الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة المحاضره الثانية حول تنظيم الأسرة و أهميته في تقدم الوطن وإزدهاره.


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