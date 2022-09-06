السعودية تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا وأوروبا



خفضت السعودية أسعار بيع النفط الخام لعملائها في آسيا أوروبا في ظل تراجع الطلب على الطاقة في المنطقتين نتيجة إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتباطؤ الاقتصاد.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة النفط السعودية العملاقة المملوكة للدولة أرامكو خفضت سعر بيع النفط من الخام العربي الخفيف تسليم الشهر المقبل للمصافي في آسيا إلى 85ر5 دولار للبرميل فوق سعر البرميل من خام شرق المتوسط القياسي، وهو ما يقل بمقدار 4 دولارات تقريبا عن سعر البرميل تسليم الشهر الحالي.



وأضافت بلومبرج أن هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من جانب المتعاملين في السوق بعد تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 25% خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى أقل من 95 دولار للبرميل تقريبا.



كما خفضت أرامكو سعر بيع النفط الخام إلى عملائها في شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط بنحو دولارين للبرميل. في المقابل رفعت سعر البيع لعملائها في الولايات المتحدة بمقدار 50 سنت للبرميل باستثناء الخام العربي الخفيف الذي ظل كما هو دون تغيير.



يذكر أن السعودية تبيع أغلب إنتاجها من النفط إلى دول آسيا مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية باعتبارها أكبر الدول المستورة للخام السعودي.