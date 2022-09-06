عفاف مصطفى عن عدم مشاركتها في مسلسل «رمضان كريم2»: «أنا زعلانة ومحبطة»

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أعربت الفنانة عفاف مصطفى، عن حزنها الشديد لعدم اشتراكها ضمن فريق عمل مسلسل «رمضان كريم 2»، قائلة: «كنت حاطه أمل كبير اشترك في الجزء التاني، لكن محصلش».

وأضافت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: «انا زعلانه ومحبطه، ليه كده يا حاج أحمد السبكي، ليه كده أستاذ أحمد عبدالله تغيروا القصة اللي الناس حبتها».

أعلن المنتج أحمد السبكي، بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، المقرر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.

ونشر السبكي صورا جمعته بأبطال وصناع المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "بدء جلسات عمل مسلسل رمضان كريم تمهيدا لعرضه في رمضان 2023".

مسلسل "رمضان كريم" بطولة: شريف سلامة، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ومحمد لطفي ومحمد الشرنوبي، ومحمد مهران، وأحمد صيام، ونجلاء بدر، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.