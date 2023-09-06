كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، عن مصير عرض اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة تيلجراف الإنجليزية، أن محمد صلاح مستمر مع ليفربول في الموسم الجاري، وفريقه لن يتنازل عنه بسهولة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد أمامه غدًا الخميس فقط من أجل الإعلان الرسمي عن فشل ضم محمد صلاح في الصيف الجاري، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول رفض عرضًا شفهيًا بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، وظل مصرًا على أن صلاح ليس للبيع بأي ثمن.

ورغم قوة العرض السعودي للتعاقد مع محمد صلاح، إلا أن ليفربول لا يزال متمسكًا بالإبقاء على محمد صلاح.