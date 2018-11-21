وزير الدفاع الروسي: مقتل 66 ألف أوكراني في الهجوم المضاد

قدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الخسائر الأوكرانية، منذ إطلاق كييف للهجوم المضاد بما يربو على 66 ألف جندي.

وقال شويجو في مؤتمر عبر الفيديو خاص بالوزارة إن أوكرانيا فقدت نحو 7600 سلاح في جهودها لاستعادة السيطرة على أراضيها من قبضة روسيا.

وذكر: "إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من اتجاهات (الهجوم)".

وأمس الإثنين، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا هجوم أوكرانيا المضاد لتحرير الأراضي التي احتلتها موسكو بأنه "فاشل".

ولم تستعد أوكرانيا حتى الآن في هجومها المضاد، المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أراض قليلة، ورغم ذلك أشارت القوات الأوكرانية خلال مطلع الأسبوع الجاري إلى أنها اخترقت أول خطوط الدفاع الروسية وأقواها في منطقة زابوريجيا جنوبي البلاد.

ويتابع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التطورات على الأرض عن كثب.

وسافر زيلينسكي، بعد الزيارات التي أجراها مؤخرا إلى خطوط الجبهة قرب دونيتسك في زابوريجيا، قرب مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، بحسب بيان.

وزار هناك أفرادا من خمس ألوية وعدة مراكز للإسعافات الأولية.

ويغير زيلينسكي القيادة الأوكرانية في وقت الحرب لإنعاش الهجوم المضاد.

وصدق البرلمان الأوكراني اليوم على عزل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف رسميا، وذلك عقب أن أعلن زيلينسكي مطلع الاسبوع أنه يريد تغييره خلال عملية تغيير للقيادة خلال وقت الحرب.

وكانت أغلبية كبيرة من النواب قد صوتت لصالح الاطاحة بريزنيكوف، كما كان متوقعا، وتولى ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021.

وكان زيلينسكي قد قال أمس الأول الأحد إن هناك حاجة " لأساليب جديدة" في وزارة الدفاع.

ويتردد أن الفضائح المتعلقة بالمشتريات العسكرية والرشاوى في مكاتب التجنيد من العوامل التي أدت لعزل ريزنيكوف. ونفى ريزنيكوف ارتكابه أي مخالفات.

ويشغل خلفه رستم عميروف، منصب مدير صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم تعيينه غدا الأربعاء.

وعلى صعيد آخر، قال مسئولون روس في وقت سابق من اليوم إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرات مسيرة جنوب غرب، وغرب، وشمال غرب موسكو خلال الليل.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "الليلة، دمرت قوات الدفاع الجوي طائرات مسيرة في منطقتي كالوجا وإيسترا حاولت شن هجمات على موسكو".

وقال الجيش الروسي، في وقت لاحق، إنه اعترض طائرة أخرى في منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وقال سوبيانين إن الحطام المتساقط تسبب في أضرار بمنطقة إيسترا.

ولم يفصح سوبيانين عن مزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار أو شدتها.

وتم إغلاق مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو مؤقتا، وتحويل الرحلات الجوية، ولم يتمكن المطاران من استئناف العمليات إلا صباح اليوم الثلاثاء.