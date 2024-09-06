قال الدكتور أحمد أسعد، محافظ طوباس بالضفة الغربية، إن المحافظة ومحافظات شمال الضفة الغربية تتعرض لحصار تحت نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين، مشيرًا إلى استشهاد 6 من أبناء محافظة طوباس خلال عدوان الاحتلال خلال ليلة أمس.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة "ten" مساء الجمعة، أن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة في شمال الضفة الغربية، على الرغم من إعلان جيش الاحتلال انتهاء عمليته في جنين بعد مرور 10 أيام، أن مؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي موغل في دماء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المحافظة تعاني من إغلاق كامل بالحواجز الإسرائيلية المحيطة بها في معظم الوقت، مشددا أن ما يحدث هو إرهاب ممنهج ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يواجه جيش الاحتلال المدجج بالسلاح ضد المدنيين العزل.

وخلفت العملية العسكرية، التي استمرت 10 أيام، 39 شهيدًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية، خاصة في مخيم جنين الذي شهد عمليات مداهمة وتفجير منازل واعتقالات وتحقيق ميداني على مدار اليومين الماضيين.

يذكر أن جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية في 28 أغسطس، طالت مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيمها، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة، ومنذ ذلك التاريخ، ينفذ جيش الاحتلال عمليات اقتحام وانسحاب متكررة في محافظتي طولكرم وطوباس يصاحبها عمليات قتل واعتقالات.