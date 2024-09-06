ديبالا: فخور بارتداء قميص ميسي

شدد باولو ديبالا، نجم منتخب الأرجنتين، على أنه يسعى دائما لبذل أقصى جهده مع الفريق، مبديا في الوقت ذاته سعادته بالعودة لارتداء قميص أبطال العالم.

وشارك ديبالا في فوز الأرجنتين (3/0) على ضيفتها تشيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعزز منتخب التانجو صدارته لجدول الترتيب، برصيد 18 نقطة.

وقال ديبالا، الذي أحرز الهدف الثالث للأرجنتين، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني: "أنا سعيد لأنني قادر على العودة، وأن أكون مع زملائي في الفريق، ومع هؤلاء الأشخاص المميزين".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "عندما ترتدي هذا القميص، ينبغي عليك أن تقدم أفضل ما لديك".

وتابع نجم روما الإيطالي: "لقد عرفت ليو سكالوني (مدرب الأرجنتين) منذ فترة طويلة.. كانت لدينا دائما علاقة جيدة للغاية، وحوار جيد منذ اليوم الأول".

وواصل: "هذا أمر لطيف للغاية بالنسبة للاعب.. يريد المرء دائما أن يكون هناك، ويوجد الكثير من اللاعبين الذين يحاولون دائما بذل قصارى جهدهم مع الفريق".

وأردف ديبالا: "كنت أعتقد أنني لن أكون هناك (مع المنتخب الأرجنتيني)، وأنني لن أعود.. لكني عدت.. لعبت وتمكنت من هز الشباك".

واستطرد: "لقد كانت أسابيع مجنونة للغاية.. أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في الاستمرار في روما، هو أن أكون هنا، وأن أستمر في المنتخب الوطني، ومع زملائي في الفريق".

وفيما يتعلق بارتدائه القميص رقم 10 أمام تشيلي، في ظل غياب ليونيل ميسي، قائد الفريق، صرح ديبالا: "بالنسبة لي، إنه لفخر أن أتمكن من استخدام الرقم 10، الذي يتمتع بتاريخ مذهل.. لكننا نعلم جميعا أن الفضل في ذلك يعود إلى ليونيل".

واختتم: "ما قمنا به جميل للغاية، وتم إنشاء اتصال لطيف جدا مع الناس، ونأمل أن يستمر الأمر على هذا النحو في المستقبل".