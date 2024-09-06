محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد من الموجة 23 للحفاظ على أراضي الدولة

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أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات، التي تُنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

تأتي هذه الحملة ضمن الجهود الحكومية المكثفة لحماية حقوق الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة 22 حالة تعدٍّ على مساحة إجمالية بلغت 3003 متر مربع.

شملت الإزالات 12 حالة تعدٍّ بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري بمساحة 1603 متر مربع، و8 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية تابعة للأهالي بمساحة 1070 متر مربع، و2 حالة تعدٍّ بالمباني على أراضي حماية النيل.

وقد تمت الإزالات بحضور ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، باستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأكد أبوالنصر متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة، مشددًا على تكليف رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وفقًا للبرنامج الزمني المعد لإزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف تعد من أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 23 للإزالات تُنفذ على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى بدأت في 6 يوليو وانتهت في 26 من نفس الشهر، تلتها المرحلة الثانية من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم المرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر الجاري.

ولتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، أعلن المحافظ عن أرقام التواصل التالية: (2135858/ 088)، (2135727/ 088)، (2135670/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عبر برنامج تليجرام على الرقم (01066628906).

كما يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة على الموقع www.shakwa.eg.