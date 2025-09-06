تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، طقسًا معتدلًا نهارًا وحارًا رطبًا، ومائلًا للحرارة ليلًا، ومن المتوقع أن يزيد ارتفاع الرطوبة الإحساس بالحرارة عن القيم الفعلية بمقدار 2 إلى 4 درجات.

وسجلت درجات الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة مئوية، فيما بلغت الحرارة المحسوسة 34 درجة، وارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط يتراوح بين 1.5 و1.75 متر، يوصف بخفيف إلى معتدل.

وتهب الرياح شمالية غربية نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 28 كم / ساعة، ونسبة الرطوبة تتراوح بين 40% و85%، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة، أن حالة الاستقرار الجوية مستمرة على مختلف أنحاء البلاد، حيث سجلت القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 34 درجة مئوية، مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.