جنوب السودان تعيد مهاجرا مكسيكيا رُحّل من الولايات المتحدة إلى بلاده

أعلنت جنوب السودان، اليوم السبت، أنها أعادت إلى المكسيك رجلا كان قد رُحّل من الولايات المتحدة في يوليو الماضي.

وذكرت السلطات أن الرجل، وهو مكسيكي يدعى خيسوس مونوز-جوتيريز، كان ضمن مجموعة من ثمانية أشخاص ظلوا رهن احتجاز الحكومة في الدولة الواقعة شرق إفريقيا منذ ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية في جنوب السودان أن عملية إعادته إلى المكسيك جرت بالتنسيق مع السفارة المكسيكية في إثيوبيا المجاورة.

وأضافت الوزارة أن عملية الإعادة نُفذت "بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي ذي الصلة، والاتفاقيات الثنائية، والبروتوكولات الدبلوماسية المعمول بها".

وتقول منظمات حقوقية إن الممارسة المتزايدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي والحقوق الأساسية للمهاجرين.