 عودة جوردي ألبا لقائمة برشلونة استعدادا لمواجهة إشبيلية - بوابة الشروق
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عودة جوردي ألبا لقائمة برشلونة استعدادا لمواجهة إشبيلية

الشروق
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 1:19 ص | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 1:19 ص
أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قائمة لاعبيه لخوض مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا المقرر إقامتها اليوم الأحد.
 
وشهدت القائمة التي ضمت 19 لاعبا استدعاء جوردي ألبا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع عملاق كتالونيا.
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية كالتالي:
 
حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن ونيتو.
 
خط الدفاع: نيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وجان كلير توديبو وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا ورونالد أراوخو.
 
خط الوسط: فرينكي دي يونج وأرثر ميلو وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس.
 
خط الهجوم: عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز وأنسو وفاتي وكارليس بيريز.

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