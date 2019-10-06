عودة جوردي ألبا لقائمة برشلونة استعدادا لمواجهة إشبيلية

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قائمة لاعبيه لخوض مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا المقرر إقامتها اليوم الأحد.

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قائمة لاعبيه لخوض مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا المقرر إقامتها اليوم الأحد.

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قائمة لاعبيه لخوض مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا المقرر إقامتها اليوم الأحد.