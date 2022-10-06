النمسا تسجل 18 ألفا و621 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

سجلت النمسا 18 ألفا و621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و195 ألفا و408، والوفيات إلى 20 ألفا و779.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و373 ألفا و596 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.