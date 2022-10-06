طيارو يورو وينجز يضربون لمدة يوم كامل

بدأ طيارون من شركة طيران "يورو وينجز" إضرابا لمدة يوم كامل اليوم الخميس للضغط من أجل ساعات عمل أقصر وأوقات راحة أطول.

وبدأ الإضراب كما هو مخطط له ، حسبما أكد متحدث باسم نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت".

وتتوقع "يورو وينجز"، وهي شركة تابعة لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، إلغاء نحو نصف رحلاتها.

وذكرت "يورو وينجز" أنها ستبذل قصارى جهدها لتقليل تأثيرات الإضراب على الركاب، مضيفة أنه من المقرر إبلاغ الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الإضراب بخيارات نقل بديلة بحلول ظهر اليوم على أقصى تقدير.

وقالت الشركة أمس الأربعاء إن رحلاتها الألمانية هي الوحيدة التي ستتأثر بالإضراب، وليس رحلاتها الأوروبية.

وكانت نقابة الطيارين الألمان ذكرت الثلاثاء أن المحادثات الرامية إلى اتفاق عمل جماعي في شركة الطيران منخفض التكلفة انهارت. وأضافت النقابة أن" 10 جولات من المفاوضات لم تؤد إلى تقارب يذكر، كما أن اثنتين من هذه الجولات أعطت اشارات واضحة بشأن التصويت على إضراب".

وأنهت نقابة "كوكبيت" و"لوفتهانزا" خلافا طويلا الشهر الماضي برفع رواتب الطيارين بنسبة كبيرة.

وقال كاي دوفي كبير موظفي "يورو وينجز" الثلاثاء إن النقابة تطلب 14 يوما إضافيا في الإجازات سنويا وخفض الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار خمس ساعات، برغم زيادة مرتين مقررة للرواتب بأكثر من 10 % كثيرا خلال الأشهر الأربعة المقبلة.