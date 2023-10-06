ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ارتفع بمقدار 2000 طلب إلى 207 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 30 سبتمبر الماضي، مقابل 205 آلاف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة ، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد إلى 210 آلاف طلب مقابل 204 آلاف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوعين الماضيين بعد تراجعه قبل ذلك إلى أقل مستوى له منذ سبعة أشهر عندما سجل 202 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة مستمرة والتي تستمر أكثر من أسبوع إلى 7ر1 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس الحالي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل تراجع متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا إلى 75ر208 ألف طلب أسبوعيا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 2500 طلبا عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل 25ر211 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

وقالت وزارة العمل إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر الماضي تراجع بواقع 1000 طلب عن الأسبوع السابق إلى 664ر1 مليون طلب.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع مليون و5ر667 ألف طلب بانخفاض قدره 5000 طلبا عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل مليون و5ر672 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.