تأجيل مباراتين للأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد.

أجريت اليوم، الجمعة، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبيرج.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي، حامل اللقب، في مجموعة متوازنة، رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ومن المنتظر أن تتأجل مباراتي الأهلي في الجولة الثالثة والرابعة، أمام شباب بلوزداد الجزائري، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، والتي تقام خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات الجولة الأولى أحد يومي 24 أو 25 من نوفمبر المقبل، وتقام الجولة الثانية أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل، وتقام الجولة الثالثة 8 أو 9 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الجولة الرابعة 19 ديسمبر، وتقام الجولة الخامسة أحد يومي 23 أو 24 فبراير من العام المقبل، والجولة الأخيرة أحد يومي 1 أو 2 مارس.

ويبدأ الأهلي مشواره بمواجهة ميدياما في الجولة الأولى على ملعب ستاد القاهرة، ثم يواجه يانج أفريكانز في الجولة الثانية بتنزانيا، ثم يواجه شباب بلوزداد في الجولتين الثالثة والرابعة، قبل أن يعود لمواجهة ميدياما في غانا بالجولة الخامسة ويختتم مشواره بمواجهة يانج أفريكانز في القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة.