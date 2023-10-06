إيهاب جلال يطالب لاعبي الإسماعيلي بالحذر أمام الأهلي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمواجهة الأهلي بعد غد بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي لاعبيه بالحذر أمام الأهلي، نظرًا لامتلاك الأخير عناصر قوية تتمتع بالخبرات المحلية والقارية، حيث لا يوجد مفر لديهم سوى التوازن الدفاعي والهجومي داخل المستطيل الأخضر أثناء سير أحداث المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي ينوي إشراك محمد فوزي حارسًا ومعه محمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز "الدفاع " محمد مخلوف ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وياو أنور "الوسط" ومروان حمدي وعبد الرحمن مجدي "الهجوم".

وقد يجلس على دكة البدلاء كمال السيد لحراسة المرمى ومعه عصام صبحي ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومحمود الشبراوي ونادر فرج وعبد الله السعيد وحسن صابر وباسم مرسي.