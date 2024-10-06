شولتز يدعو لوقف إطلاق النار قبل الذكرى الأولى لحرب غزة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا، اليوم الأحد، إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، عشية الذكرى السنوية الأولى لـ"طوفان الأقصى" واندلاع الحرب في قطاع غزة، محذرا من تنامي معاداة السامية في المجتمع.

وقال شولتز في رسالة عبر الفيديو "للأسف، في الذكرى الأولى لهجوم حماس على إسرائيل، يبدو السلام أو حتى المصالحة في الشرق الأوسط أبعد من أي وقت مضى"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن الحكومة الألمانية "تواصل الدعوة بإصرار إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يجب أن يتحقق الآن أخيرا، حتى تتسنّى حماية المدنيين في قطاع غزة بشكل أفضل، وبالطبع توفير الرعاية لهم. وكي يتسنّى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين أخيرا".

وقال شولتز "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين لمنع تصعيد الصراع بشكل أكبر".

كذلك حذر من تنامي مشاعر معاداة السامية في ألمانيا، مجددا تأكيده على دعم برلين الثابت لإسرائيل.