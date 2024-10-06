أعرب حمد إبراهيم، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للنادي الإسماعيلي، خلفا لنظيره إيهاب جلال، الذي وافته المنية خلال الفترة الأخيرة.

قال حمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الإسماعيلي نادي كبير ولديه جماهير كبيرة، وأن يكون هناك تكاتف وأن نكون على قلب رجل واحد".

وتابع :" لا يوجد حل لمشكلة إيقاف القيد، ولدينا ثقة في العناصر المتواجدة، ويجب أن ندعم الفريق الأول بعدد من اللاعبين من قطاع الناشئين".

وشدد :" لا أريد الدخول في أزمة لست طرفًا فيها، وأي أحد كان مرشحًا لتدريب الدراويش سواء حلمي طولان، وشوقي غريب ، فهم مدربين كبار ولهم كل الاحترام والتقدير، و المجلس يحاول عمل أفضل شيء للفريق".