 رئيس وزراء العراق يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في حفظ الأمن والاستقرار - بوابة الشروق
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رئيس وزراء العراق يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في حفظ الأمن والاستقرار


نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 1:32 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 1:32 م

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أكد السوداني، خلال اللقاء، ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بدورهما الأساسي في حفظ الأمن والاستقرار، لاسيما مع ما يجري في المنطقة.

وأشار إلى «استمرار العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، والتمادي والإيغال في استهداف المدنيين في حرب إبادة جماعية؛ تستلزم الاستنكار والإدانة من العالم بأسره، وتتطلب احترام القوانين الدولية وعدم تجاوزها من قبل أي جهة».

وجرى، خلال اللقاء، بحث سير العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، وكذلك البحث في تحديد موعد جديد لزيارة السوداني إلى المملكة المتحدة، التي سبق أن تأجلت بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة.

 


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