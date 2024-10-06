مدحت شلبي: نجم الأهلي يهدد بالرحيل

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن وجود حالة من الغضب مازالت تسيطر التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.

قال مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة «أم بي سي مصر»:" علي معلول يلوح بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة القادمة في حالة استمرار وضعه على قائمة الانتظار وعدم قيده في القائمة الإفريقية في يناير المقبل".

أضاف شلبي:" هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لعرض منصب نائب المدير الرياضي على معلول خلال الفترة القادمة".

أتم شلبي:" علي معلول يعاني من إصابة فيوتر أكيلس، ومن المتوقع عودته للملاعب بشكل أقوى من السابق، وأتوقع أن اللاعب لن يوافق على عرض الأهلي".