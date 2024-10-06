استشهد مواطنان بينهم طفلة رضيعة، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين بينهما طفلة رضيعة وإصابة 11 آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة المصري في بيت لاهيا.

كما شنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات على مناطق شمال القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.