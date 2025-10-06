مسئولون: ترامب يدرس خفض عدد طلبات اللجوء المقبولة إلى 7500 طلبا خلال العام الحالي

قال مسئولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس خفض عدد طلبات اللجوء المقبولة بشدة ليصل إلى 7500 طلب فقط خلال العام الحالي معظمهم من البيض من جنوب أفريقيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنفذ الإدارة الأمريكية مداهمات واسعة النطاق على أماكن تواجد المهاجرين كجزء من أجندتها للترحيل الجماعي.

ولم تُحدد إدارة ترامب الأرقام الجديدة بشكل نهائي، ولم ترسلها رسميًا في إشعار إلى الكونجرس كما هو مطلوب بحلول الموعد النهائي في الأسبوع الماضي، وفقًا لمصدرين مطلعين على الوضع، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تفويضهما لمناقشة الأمر مع وسائل الإعلام.

وسيمثل خفض أعداد اللاجئين انحرافًا صارخًا عن الأرقام الأعلى المسموح تقليديا بدخولها الولايات المتحدة - حيث حددت إدارة الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي هدفًا بقبول 125 ألف لاجئ. ويحذر المدافعون عن حقوق اللاجئين من أن ذلك سيؤدي إلى استبعاد أولئك الذين خضعوا للتدقيق بالفعل وينتظرون الموافقات.

يأتي كل هذا في الوقت الذي تشن فيه وزارة الأمن الداخلي حملة صارمة على المهاجرين في المدن الأمريكية، بما في ذلك الحملة التي استهدفت مدينة شيكاغو نهاية الأسبوع الماضي، وتجنيد ضباط للمشاركة في العملية من خلال حملة دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي "لاستعادة هويتنا الوطنية".

وقال كريش أومارا فيجناراجا، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة إعادة التوطين "جلوبال ريفيوج": "سيمثل هذا تحولًا جذريا في سياسة الولايات المتحدة تجاه اللاجئين، ليس فقط من حيث تقليل أعداد المقبولين، بل أيضا من حيث تفضيل مجموعة على أخرى بشكل غير متناسب".

وأضاف فيجناراجا: "نخشى أن يتحول هذا النظام الإنساني، الذي لطالما كان نظاما عالميا متجاوبا، إلى نظام يفضل فئة واحدة بشكل كبير"، في إشارة إلى منح إدارة الرئيس ترامب أولوية لطلبات اللجوء المقدمة من البيض القادمين من جنوب أفريقيا.