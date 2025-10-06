قاضية اتحادية توقف مؤقتا إرسال إدارة ترامب لقوات الحرس الوطني إلى أوريجون

الأكثر قراءة
تتبقى فرصتان.. المغرب يتسبب في ضياع أولى هدايا تأهل مصر في كأس العالم للشباب
الإيجار القديم.. الإسكان: تفعيل نموذج استيفاء البيانات للسكن البديل منتصف أكتوبر.. وهذه البيانات المطلوبة
هل أصبحت أسعار الخضروات والفاكهة المرتفعة هي الواقع؟ وزير الزراعة يجيب
فرصة واحدة.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل في مونديال الشباب؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
نعم، تنجح تمامًاربما، لكن مؤقتًالا، فشل محتمل
النتـائـج
تصويت
أوقفت قاضية اتحادية يوم الأحد مؤقتا إرسال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي وحدات من الحرس الوطني إلى أوريجون، بما في ذلك الحرس الوطني في كاليفورنيا.