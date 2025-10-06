 قاضية اتحادية توقف مؤقتا إرسال إدارة ترامب لقوات الحرس الوطني إلى أوريجون - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 7:54 ص القاهرة
قاضية اتحادية توقف مؤقتا إرسال إدارة ترامب لقوات الحرس الوطني إلى أوريجون

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 6:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 6:54 ص

أوقفت قاضية اتحادية يوم الأحد مؤقتا إرسال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي وحدات من الحرس الوطني إلى أوريجون، بما في ذلك الحرس الوطني في كاليفورنيا.


