الأهلي يفوز على الأولمبي في دوري المرتبط للسلة

استهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري المرتبط بالفوز على فريق الأولمبي بنتيجة 103-37، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

انطلقت المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ونجح «رجال سلة الأهلي» في تقديم عرض قوي مع انطلاق الموسم المحلي الجديد بالفوز بنتيجة 103-37.

وحسم «رجال سلة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 56-18، قبل أن يواصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 103-37.

وكان فريق شباب سلة الأهلي تحت 18 سنة قد نجح في تحقيق الفوز على الأوليمبي بنتيجة 45/97 في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي في الجزيرة ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وكان الفريق الأول لكرة السلة قد استعد للموسم الجديد بإقامة معسكر في دولة صربيا الذي استمر على مدار 15 يومًا.