شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع شركة فانوارد للأجهزة المنزلية بمنطقة السخنة الصناعية، فى نطاق المطور الصناعي تيدا – مصر، بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية ورئيس مجلس إدارة شركة تيدا – مصر، لي داي شين، ورئيس مجلس إدارة شركة فانوارد للأجهزة المنزلية، لو سى وعدد من قيادات المنطقة وممثلي الشركتين.

تُقام المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات نحو 12 مليون دولار على مساحة نحو 13.3 ألف متر، وتستهدف التوسع في تصنيع وتجميع الأجهزة المنزلية، خاصة سخانات المياه العاملة بالغاز ومكوناتها الأساسية، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وتعزيز قدراته التصنيعية والتصديرية، بجانب توفير نحو 300 فرصة عمل.

وأكد الربان أحمد جمال، نائب رئيس النطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، أن وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع فانوارد يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والصين، ويعكس نجاح المشروع في الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل والتوسع، بما يؤكد جاذبية منطقة السخنة الصناعية للاستثمارات الصينية المتنوعة، وقدرتها على تحويل مقوماتها إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج.

وأوضح جمال، أن المشروع يمثل نموذجًا للاستثمارات الصناعية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، بجانب توفير فرص عمل وتنمية مهارات الكوادر الفنية المصرية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل توفير بيئة أعمال متكاملة تراعي المعايير والمواصفات والاشتراطات المعمول بها في الدولة المصرية، وتدعم الشركات القائمة وتمكنها من التوسع والنمو وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتكامل المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

من جهتها أكدت لو سى، رئيس مجلس إدارة شركة فانوارد للأجهزة المنزلية، أن ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي ومقومات صناعية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعزز ثقة الشركة في مواصلة وتوسيع استثماراتها.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف التوسع في التصنيع الذكي لسخانات المياه بالغاز ومكوناتها، لتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى مليوني وحدة من مكونات سخانات المياه و500 ألف سخان كامل، بما يدعم توجه الشركة لجعل المصنع مركزًا رئيسيًا لتصنيع سخانات الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة فانوارد للأجهزة المنزلية في يناير الماضى، وبدأت الشركة من خلالها الإنتاج المحلي لمكونات وأجزاء سخانات المياه، فيما تستهدف المرحلة الثانية التوسع في تصنيع المكونات وتجميع السخانات الكاملة، مع توجيه جانب من الإنتاج للسوق المصرية والتوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.