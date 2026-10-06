محافظ البحيرة تشهد احتفالية المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن ذكرى نصر السادس من أكتوبر تمثل مصدرا دائما للفخر الوطني، وتجسد عظمة الإرادة المصرية وبسالة القوات المسلحة وقدرتها على تحقيق النصر رغم التحديات.

وأشارت إلى أن ملحمة أكتوبر لم تكن انتصارا عسكريا فحسب، وإنما ثمرة لتلاحم الشعب ومؤسسات الدولة خلف قواته المسلحة، وما جسده الجندي المصري من عقيدة راسخة وإرادة صلبة وإيمان بالدفاع عن أرض الوطن.

وأوضحت محافظ البحيرة أن ذكرى أكتوبر، والتي تتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تستحضر صفحات مضيئة من تاريخ مصر وتؤكد على قيم الوطنية والانتماء والتضحية، موجهة التحية والتقدير لشهداء الوطن وللقوات المسلحة المصرية، درع الوطن وسيفه، ولأبطال أكتوبر الذين صنعوا واحدة من أعظم ملاحم النصر في التاريخ الحديث.

كما تضمنت الاحتفالية تقديم عروض وطنية لعدد من طلاب المدارس تستعرض بطولات وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، إلى جانب تكريم عدد من أسر شهداء حرب أكتوبر، تقديرا لتضحيات أبنائهم وبطولاتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وتفقدت المحافظ عددا من الأجنحة والورش الفنية المقامة على هامش الاحتفالية، والتي تضمنت ورشا فنية، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات، كما تابعت جانبا من الأنشطة الإبداعية المقدمة لهم، وأشادت بما تعكسه من تنمية للمهارات وتشجيع على الإبداع والابتكار.

كما تفقدت محافظ البحيرة أتوبيس المكتبة المتنقلة، وما يقدمه من أنشطة وخدمات ثقافية وتعليمية، إلى جانب أجنحة المشغولات اليدوية والحرفية، والتي شملت أعمال الكروشيه والإكسسوارات وعددا من المنتجات الفنية، مشيدة بتنوع الأنشطة المقدمة ودورها في اكتشاف المواهب ودعم الإبداع وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية.

حضر الاحتفالية الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد رسلان، المشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وجمع كبير من المواطنين.