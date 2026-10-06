جامعة المنيا تنظم ندوة تعريفية ببرامج المنح الدراسية لحكومة المملكة المتحدة «تشيفنينج»

رئيس الجامعة: دعم الباحثين للتقدم إلى المنح الدولية يمثل أولوية في منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية بجامعة المنيا، مساء الاثنين، ندوة تعريفية حول برامج المنح الدراسية التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة، وفي مقدمتها منحة «تشيفنينج» Chevening، وذلك برعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبإشراف وحضور الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

وحاضرت في الندوة نيفين شرف، مدير برنامج المنح الدراسية بالسفارة البريطانية بالقاهرة، التي قدمت عرضًا تفصيليًا حول منظومة المنح والزمالات البريطانية، وأهداف برنامج «تشيفنينج»، ومسارات التقديم والاستفادة منه، إلى جانب التعريف بمزايا الدراسة في المملكة المتحدة ومتطلبات الالتحاق بالبرامج الدراسية المؤهلة.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا بتعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بفرص المنح والبرامج الدولية، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتطوير القدرات الأكاديمية والبحثية، وإتاحة فرص الاحتكاك بالمدارس العلمية والبحثية العالمية، بما يسهم في بناء أجيال من الباحثين القادرين على المنافسة دوليًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الانفتاح على الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الدولية يمثل أحد مرتكزات تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المنح الدولية التي تتيح للباحثين اكتساب خبرات علمية ومهنية جديدة، وتكوين شبكات تعاون دولية يمكن أن تنعكس إيجابًا على مساراتهم الأكاديمية والبحثية، وعلى تطوير العمل الجامعي بصورة عامة.

وأكد رئيس الجامعة أن دعم الباحثين وتشجيعهم على التقدم للمنح والبرامج الدولية يمثل محورًا مهمًا في تطوير منظومة البحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعريف المبكر بهذه الفرص يساعد الباحث على التخطيط لمساره الأكاديمي والمهني واختيار البرامج التي تتوافق مع تخصصه وأهدافه المستقبلية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام شوقي أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على إتاحة المعلومات المتعلقة بالمنح الدولية أمام الباحثين بصورة مباشرة، وتعريفهم بشروط التقديم وآليات اختيار البرامج الدراسية المناسبة، بما يساعدهم على إعداد ملفات ترشح قوية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المؤسسات والجهات الدولية المانحة.

وخلال الندوة، استعرضت نيفين شرف برنامج «تشيفنينج» Chevening باعتباره أحد أبرز برامج المنح والزمالات الدولية التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة، ويستهدف دعم القيادات المستقبلية وأصحاب التأثير، من خلال إتاحة فرص الدراسة والتطوير الأكاديمي والمهني وبناء شبكات دولية.

وتناولت المحاضرة منحة «تشيفنينج» للماجستير، التي تتيح للدارسين الحصول على درجة الماجستير لمدة عام في إحدى الجامعات البريطانية، إلى جانب ما توفره من دعم للرسوم الدراسية والمعيشية والسفر، موضحة أهمية التعليم البريطاني وما يتميز به من اعتراف دولي بالمؤهلات، وتنوع البرامج والتخصصات، والبيئة التعليمية والثقافية الدولية.

كما تناولت شروط وإجراءات التقدم للمنحة، وأبرزها الخبرة العملية، واختيار ثلاثة برامج ماجستير مؤهلة تتوافق مع المسار الأكاديمي والمهني للمتقدم، إلى جانب استعراض زمالات «تشيفنينج» المخصصة للمهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، وما تتيحه من فرص للتطوير المهني والبحثي والتدريب والتواصل مع المؤسسات البريطانية.

واختتمت المحاضرة بالتعريف بموعد التقديم للدورة الحالية 2027/2028، ومراحل التقييم والمقابلات وإعلان النتائج، مع توجيه الباحثين إلى أهمية الاطلاع على الشروط والتخصصات والبرامج المتاحة عبر المنصات الرسمية للمنحة.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الباحثين المشاركين، الذين طرحوا عددًا من الاستفسارات حول شروط الأهلية، واختيار البرامج والجامعات، ومتطلبات الخبرة العملية، وآليات التقديم، والفرق بين المنح الدراسية والزمالات، حيث أجابت المحاضرة عن الاستفسارات ووجهت المشاركين إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المحدثة الخاصة بكل دورة وبرنامج.