وزير الخارجية السعودي: نعمل على تحقيق اتفاق الرياض بمشاركة الأشقاء والأصدقاء

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن اتفاق الرياض جاء "ليفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن لينعم بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار"، مؤكدا :"سنعمل على تحقيق اتفاق الرياض بمشاركة الأشقاء والاصدقاء".

وأضاف وزير الخارجية، في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" مساء الثلاثاءأن "سياسة المملكة هي تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسية"، مشيرًا إلى أن "رعاية المملكة لاتفاق الرياض تفرضه العلاقات التاريخية والحرص على بلدٍ جارٍ وشقيق".

وشدد الوزير السعودي على أن "أمن واستقرار المنطقة أولوية يدركها المجتمع الدولي ونعمل على تحقيقه بمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ومن هذا المنطلق كنا إلى جانب اليمن وما زلنا وسنظل".

وشهدت العاصمة الرياض، الثلاثاء، مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.