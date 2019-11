ترامب: الاجتماع بشأن سد النهضة «سار بشكل جيد»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد اجتمع اليوم مع المسؤولين في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في مستهل مفاوضات سد النهضة، تحت الرعاية الأمريكية.

وأضاف "ترامب"، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الاجتماع جاء من أجل العمل على حل النزاع الطويل حول بناء سد النهضة، موضحًا أنه سار بشكل جيد، والمفاوضات ستستمر على مدار اليوم.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تغريد نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أول أمس الاثنين: "أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية (الأميركية) الكريمة، والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

وفي وقت سابق، أكدت إثيوبيا والسودان مشاركتهما في القمة بعدما قبلت مصر وساطة الولايات المتحدة لاستضافة ورعاية عملية المفاوضات.

