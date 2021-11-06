 خالد عبد الغفار: معدل وفيات كورونا في مصر مرتفع.. ولا نقلق من الوصول لـ900 إصابة - بوابة الشروق
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خالد عبد الغفار: معدل وفيات كورونا في مصر مرتفع.. ولا نقلق من الوصول لـ900 إصابة

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 1:01 ص | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 1:01 ص

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا مثل كل دول العالم الذي تخطت عدد إصاباته 247 مليون إصابة، وأكثر من خمسة ملايين حالة وفاة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ معدل الوفاة في مصر مرتفع وهذا يتضح من الدراسات التي نجريها.

وأوضح أن هذا الأمر يعني ضرورة تكثيف معدلات التلقيح ضد كورونا، باعتبار ذلك هو خط النجاة الأول ضد الفيروس.

وأشار إلى أنّ مصر حاليًّا في قمة ارتفاعات الموجة الرابعة، موضحًا أن شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل سيشهدان تسطيح للأرقام بمعنى استقرار المعدلات.

وتابع: "لا نقلق من الوصول لـ900 حالة لكن نقلق من معدل الارتفاع اليومي".

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